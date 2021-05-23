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Yaşam Şevval ayı 2021 ne zaman bitecek?
Yaşam

Şevval ayı 2021 ne zaman bitecek?

Şevval orucu olarak ifade edilen 6 günler orucuna niyet eden inanalar Ramazan ayının hemen ardından başlayan Şevval ayının ne zaman biteceğini merak edip araştırıyor. Peki, Şevval ayı 2021 ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:53:00 -
Şevval ayı 2021 ne zaman bitecek?

Şevval, kameri yılın ramazandan sonra ve zilkadeden önce gelen onuncu ayının adıdır. 6 gün olarak tutulan Şevval orucunun ne zaman biteceği merak kazandı. Peki, Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Şevval ayı 2021 ne zaman bitecek?

2021 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Şevval ayının ilk günü olacak ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlanacak.

11 Haziran'da ise Şevval ayı sona erecek.

Şevval orucunun hükmü nedir?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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