Şevkin: “Şehrimizin menfaati için siyasi kaygılarımızı bir kenara bırakmalıyız”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, “Biz Adana için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız. Adana bileşenleri olarak şehrimizin menfaati için siyasi kaygılarımızı bir kenara bırakmalıyız” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Adnan Kulak ile fikir alışverişinde bulunan Şevkin, kentin sorunlarına çözüm üretmek, diyalog kanalarını geliştirerek Adana’ya en iyisini kazandırma amacıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Adana için, kentin bütün bileşenlerinin daha iyisini yapmak üzere yarış içerisinde olmaları gerektiğini ifade eden Şevkin, “Hepimizin bütün siyasi kaygılarımızı bir kenara bırakıp bu kenti nasıl daha iyi yapabileceğimizi kurgulamamız gerekiyor” dedi.

Şevkin, “Adana ‘büyük köy’ imajından hemen kurtarılmalı”

Adana’nın ‘büyük köy’ olarak nitelendirilmesine bir an önce son verilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Şevkin, Adana’nın denize bakan iki ilçesinin, Yumurtalık ve Karataş’ın turizm teşvik bölgesi kapsamında geliştirilmesi için girişimlerini artırarak devam ettirdiklerini söyledi. Adana’nın turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Şevkin, “Adana’mızın denize açılan iki ilçesi var oralar turizm teşvik bölgesi ilan edilmiş fakat senelerdir bir çivi çakılmıyor. Yumurtalık ve Karataş’ın tarihi dokusu işlendiği takdirde ülke turizmine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

İşsizliğin Adana’nın kaderi olmadığını Adana’nın verimli toprağıyla, deniziyle, yaylalarıyla, şelaleleriyle önemli bir istihdam merkezi olduğunun altını çizen Şevkin şöyle devam etti:

“Bu kadar verimli toprağı olan bir kentten fabrikaların sökülüp başka kente götürülmesi bunun yanında sanayiden yeterince teşvik alınamaması çok kötü.Adana hep kan kaybediyor. Karayolları gitti, Çukurova radyo evimiz gitti, idare mahkemesi iş yoğunluğunun Adana’da fazla olmasına rağmen buradan gitti. Bunların yanı sıra gündemde zaman zaman yer kaplayan Adana Havaalanı’nın taşınması konusu hayata geçirildiği takdirde Adana’mız büyük zarar görür.”