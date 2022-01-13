Sevindirici haber! Türkiye'de tekrar leopar görüldü!

Son leoparın yaklaşık bir ay önce yine aynı bölgede görüntülenen leopardan farklı olduğunun tahmin edildiği söylendi.

Leoparın halen doğal hayatın bir parçası olduğu İran veya Kafkasya ülkelerinden gelmiş olabileceği belirtiliyor.

Aslında leopar Türkiye topraklarının yabancısı değil. 1970'li yıllara kadar Türkiye'de çok az da olsa özellikle Toros Dağları ve Aydın ilinde görülüyordu.

Ancak en son Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 1974 yılında bir leoparın vurulmasının ardından bir daha görülmeyince "Anadolu leoparı" olarak bilinen türün neslinin tükendiği düşüncesi ağırlık kazandı.

Yok olduğu sanılan leoparın dönüşü...

Taa ki son yıllara kadar. 2010 yılından günümüze kadar Rize, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Tunceli illerinde leoparlar ya kameralarca görüntülendi ya da vurulma ve kendiliğinden ölme sonucu cesetleri bulundu.

Bunların genellikle İran, Kuzey Irak, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'a bağlı Nahçivan doğasından çiftleşecek eş bulmak veya av peşinde gelen leoparlar olduğu iddia edildi.

Bundan dolayı görüntülenen bu hayvanların "Anadolu leoparı" olarak değil, "İran veya Kafkas leoparı" diye nitelenmesinin daha doğru olduğunu öne sürenler oldu.

Anadolu leoparının eski mekanı olan Toroslar'ın (Antalya, Mersin bölümünde) leoparın varlığını sürdürdüğüne dair izler bulunduğu iddiası internet ansiklopedisi Wikipedia gibi açık kaynaklarda yer alsa bile doğu illerinde olduğu gibi bunları kanıtlayacak bir görüntü ortaya konulmadı.

Yine 2020 yılında Bodrum Bitez'de kırsal alanda bir kişi tarafından uzaktan görüntülenen siyah renkli bir hayvanın leopar olabileceği iddia edilmiş ancak yapılan incelemede bunun bir siyah kedi olduğu öne sürülmüştü.