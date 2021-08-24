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Gündem Sevindiren haber: Orman yangını kontrol altına alındı!
Gündem

Sevindiren haber: Orman yangını kontrol altına alındı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 21:26:00 -
Sevindiren haber: Orman yangını kontrol altına alındı!

Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 5 helikopter ile havadan, 34 arazöz ve dozerle de karadan müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre saat 15.45 sıralarında ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler karadan müdahaleye başlarken, helikopterler de sortileri ile havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası ile alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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