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Sevindiren haber! O ilçede ikinci doğalgaz rezervi bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz rezervi buldu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:43
Sevindiren haber! O ilçede ikinci doğalgaz rezervi bulundu

Ülkenin dört bir yanında yeraltı zenginliklerini tespit etmek için araştırmalarını sürdüren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Trakya Bölgesi’ndeki çalışmalarına hız kattı.

Bölgenin onlarca noktasında tespit ve fizibilite çalışması gerçekleştiren şirket, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikinci bir doğalgaz yatağına rastladı. Yaklaşık 3 ay önce bölgede kuyular açarak rezerv tespitinde bulunan TPAO, bölgedeki doğalgazı işlemeye başladı.

Aynı ilçede ikinci rezerv

Şirket 2019’un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında bir doğalgaz rezervine rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından Kapaklı ilçesindeki çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı’nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:43
  1. Tekirdağ
  2. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  3. kapaklı

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  • TavsiyemTavsiyem21 dk önce
    20 yıl boyunca halka şerbet dagitmakla görevli güzide basınımızın duyurduğu petrol bulundu doğal gaz bulundu haberlerini bir gözden geçirseniz ve bu haberlerin akibetini vatandaşa duyursanız çok hayırlı bir iş yapmış olursun,

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