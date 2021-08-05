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Gündem

Sevindiren haber! Bir yangın daha kontrol altına alındı

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 18:11:00 -
Sevindiren haber! Bir yangın daha kontrol altına alındı

Denizli’de ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler sevk edildi

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesinde akşam saatlerinde orman yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

 

Yangın kontrol altına alındı

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

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