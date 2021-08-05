Sevindiren haber! Bir yangın daha kontrol altına alındı
Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Denizli’de ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekipler sevk edildi
Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesinde akşam saatlerinde orman yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.