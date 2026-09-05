Breno Bidon'a 12+6 milyon Euro'luk teklif de yetmedi! Son bomba patlayamadı...
Transferin hızlı takımı Beşiktaş son bomba olarak Bidon'u patlatamadı...
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Transferin hızlı takımı Beşiktaş son bomba olarak Bidon'u patlatamadı...
Beşiktaş, 30 milyon Euro'luk Breno Bidon'a 12+6 milyon Euro'luk teklif yaptı... Zaten olmayacağı belliydi ancak olmamasıyla ilgili enteresan bir iddia da ortaya atıldı. Görüşmeleri Nübel, Trossard ve Vlahovic'i bitiren iş bitirici Eduard Graf değil de bu kez Önder Özen takip etti.
İtalya'da yılın en kötü oyuncusuna verilen "Altın Bidon" ödülü vardır... Oyuncusunu Beşiktaş'ın istediğini iddia edip Corinthians'ın masasına götüren menajer, bu yaz transferinde bu ödülün sahibi olabilir. Breno Bidon için 30 milyon Euro isteyen Corinthians'ın masasına Beşiktaş herhangi bir resmi teklif koymadı… Ancak "12 milyon Euro veririz, 6 milyon Euro da sonra öderiz, işinize gelirse" şeklinde bir ön teklif sundu.
Bu teklifi Corinthians'a kabul ettiremeyeceğini anlayan Bidon'un menajeri ise düne kadar "gelsin" diye yırtındığı oyuncusunun rakamlarda anlaşılamayınca "Beşiktaş'a gitmesini istemedim" açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra transferin gerçekleşmemesindeki tek etken bonservis pazarlıkları olmadı. Temsilciler; Beşiktaş’ın teknik heyeti ve sportif direktörüyle yeterli temas kurulamadığını, sunulan sportif projenin Breno Bidon’un Brezilya Milli Takımı’na yükselme hedefiyle örtüşmediğini öne sürdü.
İddia o ki bu transferin olmamasının bir başka nedeni ise görüşmelerin Trossard, Nübel ve Vlahovic gibi isimleri bitiren Eduard Graf tarafından değil de Önder Özen tarafından yürütülmüş olmasıydı.
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