Breno Bidon'a 12+6 milyon Euro'luk teklif de yetmedi! Son bomba patlayamadı...

Beşiktaş, 30 milyon Euro'luk Breno Bidon'a 12+6 milyon Euro'luk teklif yaptı... Zaten olmayacağı belliydi ancak olmamasıyla ilgili enteresan bir iddia da ortaya atıldı. Görüşmeleri Nübel, Trossard ve Vlahovic'i bitiren iş bitirici Eduard Graf değil de bu kez Önder Özen takip etti.