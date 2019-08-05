Sevimli köpek onuz doğurdu Amasya’da golden cinsi bir köpek onuz doğurdu, ilgi odağı oldu.

Amasya’da golden cinsi bir köpek onuz doğurdu, ilgi odağı oldu.

O sevimli anlar amatör kameraya yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde sevimli yavrular annelerini emmek için birbirleriyle yarıştı. O anlar ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

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