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Spor Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür
Spor

Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür

Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a transferler için teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 19:59:00 -
Sevilla'dan Galatasaray'a teşekkür

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'i kadrosuna katan Sevilla, sarı-kırmızılı kulübe sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teşekkür etti. Galatasaray'dan son olarak Marcao'yu geçen sezon da Fernando'yu renklerine bağlayan Sevilla, 3 futbolcunun adını yazarak "Teşekkürler, Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan son olarak Marcao'yu renklerine bağlayan ve Nelsson'a da ilgisi olduğu konuşulan Sevilla'dan sarı-kırmızılı kulübe teşekkür geldi.

Sevilla'dan teşekkür mesajı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'i renklerine bağlayan Sevilla, Marcao ve Fernandao transferlerini de unutmayarak, sarı-kırmızılı takıma sosyal medyadan teşekkür etti. 3 futbolcunun adını yazarak "Teşekkürler, Galatasaray" ifadelerini kullanan İspanyol devinin paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce yorum geldi.

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