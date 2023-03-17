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Spor Sevilla maçı sonrası iyice netleşti! Ferdi Kadıoğlu için ayrılık vakti geldi...
Spor

Sevilla maçı sonrası iyice netleşti! Ferdi Kadıoğlu için ayrılık vakti geldi...

Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa hayali sonunda gerçekleşiyor. Fenerbahçe'nin sezon sonu satarak bonservisinden büyük gelir elde etmeyi planladığı Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 18:52:00 -
Sevilla maçı sonrası iyice netleşti! Ferdi Kadıoğlu için ayrılık vakti geldi...

Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa hayali sonunda gerçekleşiyor. Fenerbahçe'nin sezon sonu satarak bonservisinden büyük gelir elde etmeyi planladığı Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir teklif geldi.

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda transferinden büyük gelir beklediği isimlerden biri olan Ferdi Kadıoğlu için Ajax'tan teklif geldi.

Özellikle bu sezon performansındaki yükselişle büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Atalanta, Milan, Napoli, Brighton, Newcastle United, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in durumunu yakından takip ettiği yıldız oyuncu için şimdi de Ajax devreye girdi.

AJAX'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

İtalya basınında yer alan habere göre; Hollanda devi Ajax, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor. Ajax'ın yıldız oyuncu için sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlandığı ancak bu rakamın pazarlıklarla 15 milyon euroya kadar çıkabileceği de belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi Kadıoğlu için beklentisi ise daha yüksek. Fenerbahçe, 23 yaşındaki milli oyuncu için en az 20 milyon euro bekliyor. Transferin beklenen rakamla gerçekleşmesi durumunda Ferdi, Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışlarından biri olacak. Star'a göre;Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 34 resmi maça çıktı ve bunların 32'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2915 dakika süre alan 23 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.
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