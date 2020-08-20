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Spor Sevilla, finale kadar 1 kez yenildi
Spor

Sevilla, finale kadar 1 kez yenildi

UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Inter'le karşılaşacak Sevilla, finale çıkana kadar yaptığı 11 maçın 8'ini kazandı, 2 beraberlik yaşadı - İspanya temsilcisinin en golcü ismi, rakip fileleri 5 kez havalandıran Munir El Haddadi oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:22:12 -
Sevilla, finale kadar 1 kez yenildi

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde yarın İtalya'nın Inter takımıyla karşılaşacak İspanya ekibi Sevilla, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi.

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8'ini kazanan Sevilla, 2 beraberlik, bir mağlubiyet yaşadı.

A Grubu'nda tek yenilgisini deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e karşı yaşayan Sevilla, gruptaki diğer 5 maçını kazanarak 15 puan topladı ve birinci sırayı aldı.

Son 32 turunda Romanya'nın Cluj takımını deplasman golü avantajıyla eleyen Sevilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki turları tek maç eleme usulüyle oynadı. İspanya temsilcisi, son 16 turunda İtalya takımı Roma, çeyrek ve yarı finalde İngiltere ekiplerini saf dışı bıraktı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton, yarı finalde ise Manchester United'ı geçerek finalin yolunu tuttu.


- En golcüsü Munir El Haddadi


Sevilla'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu, Fas asıllı İspanyol forvet Munir El Haddadi oldu.

Munir El Haddadi, Avrupa Ligi'nde takımına 5 gol kazandırdı. Franco Vazquez ve Youssef En-Nesyri ikişer kez rakip fileleri havalandırırken takımdan ayrılan isimler Munas Dabbur 3, Javier Hernandez 2 golle katkı sağladı.

Sergio Reguilon, Oliver Torres, Suso, Lucas Ocampos, Luuk de Jong ve Bryan Gil ise birer gol buldu.


- Finale kadar yaptığı maçlar


Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
A GrubuSevilla-Karabağ3-0, 2-0
A GrubuSevilla-APOEL1-0, 0-1
A GrubuSevilla-Dudelange3-0, 5-2
Son 32Sevilla-Cluj1-1, 0-0
Son 16Sevilla-Roma 2-0
Çeyrek finalSevilla-Wolverhampton 1-0
Yarı finalSevilla-Manchester United

2-1


- Kadrosu

Sevilla'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

NoAdıOG
1Tomas Vaclik2 0
13Yassine Bounou9 0
31Diaz Sanchez - -

Savunma:

NoAdıOG
3Sergi Gomez5 0
12Jules Kounde8 0
18Sergio Escudero7 0
20Diego Carlos7 0
23Sergio Reguilon4 1
36Genaro1 0
40Pablo Perez- -

Orta saha:

NoAdıOG
10Ever Banega6 0
16 Jesus Navas5 0
17Nemanja Gudelj9 0
21Oliver Torres5 1
22Franco Vazquez9 2
24Joan Jordan9 0
25Fernando6 0
41Suso5 1
43Juanlu - -

Forvet:

NoAdıOG
5Lucas Ocampos6 1
11Munir El Haddadi8 5
19Luuk de Jong7 1
51 Youssef En-Nesyri 5 2

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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