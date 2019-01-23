Sevilla Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Barcelona maçı, Kral Kupası Çeyrek Final ilk etabında İspanya Ligi'nin iki büyük ekibini karşı karşıya getirecek. Kral Kupasında yollarına devam etmek için avantajlı skorla galibiyete odaklanacak olan takımlar, sahaya en iyi 11'lerini sürecek. Peki, Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sevilla Barcelona maçına ilişkin bazı bilgiler...

Sevilla Barcelona maçı, Kral Kupası Çeyrek Final ilk etabında İspanya Ligi'nin iki büyük ekibini karşı karşıya getirecek. Kral Kupasında yollarına devam etmek için avantajlı skorla galibiyete odaklanacak olan takımlar, sahaya en iyi 11'lerini sürecek. Peki, Sevilla Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sevilla Barcelona maçına ilişkin bazı bilgiler... Sevilla Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya Kral Kupası ilk etap mücadelesinde Sevilla, Barcelona'yı konuk edecek. 23 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.30'da oynanacak olan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor. İspanya La Liga'da son durum Barcelona, sahasında Leganes'i 3-1 mağlup ederek peş peşe 7. galibiyetini aldı.



Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, Huesca deplasmanında 3-0'lık skorla güldü.



Haftanın maçında Real Madrid, evinde Sevilla'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Valladolid'de Enes Ünal, Levante'ye 2-0 kaybettikleri karşılaşmada, Celta Vigo'da Emre Mor, Valencia'ya 2-1 yenildikleri mücadelede forma giydi.



La Liga'da 20. hafta sonunda puanını 46'ya çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 41, Real Madrid 36, Sevilla 33 puanla takip etti.

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