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Spor Sevilla, Alex Telles'i kiraladı
Spor

Sevilla, Alex Telles'i kiraladı

La Liga takımlarından Sevilla Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i kiraladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 19:11:00 -
Sevilla, Alex Telles'i kiraladı

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i bir sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, "Sevilla ve Manchester United, Alex Telles'in bir sezonluk kiralanması için anlaşmaya vardı." denildi.

Bir dönem Galatasaray forması da forma giyen 29 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a transfer olmuştu.

Telles, Ocak 2014'ten itibaren Galatasaray'da geçirdiği 18 ayda 2014-15 sezonu Süper Lig, 2014 ile 2015 Türkiye Kupası ve 2015 Süper Kupa şampiyonlukları kazanmıştı.

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