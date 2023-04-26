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Medya Sevilay Yılman'dan flaş karar! Böyle duyurdu
Medya

Sevilay Yılman'dan flaş karar! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-26 12:35:00 -
Sevilay Yılman'dan flaş karar! Böyle duyurdu

Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk’ten ayrıldığını bugünkü son yazısında duyurdu.

Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk’ten ayrıldığını bugünkü son yazısında duyurdu.

Yılman, mesleğine ‘bağımsız gazeteci’ olarak devam edeceğini kaydetti. 

Yılman’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Meslekte yeni bir başlangıç için yola çıkıyorum değerli okurlarım. Birçok meslektaşım gibi, ‘bağımsız gazeteci’ olarak yoluma devam etmek istiyorum. Yani bu yazı, Habertürk’ten size seslendiğim son yazım. Elbette buluşacağız başka mecralarda. Kendi adıma kuracağım Youtube kanalında mesela… Ya da Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarımda… Mutlaka birlikte olacağız yeniden. Ama Habertürk ile ‘kurumsal’ bağımı kopartıyorum.”
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