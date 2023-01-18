Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...

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SADAT'ın, TV 100 canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken yayınlanan alt bant reklamı, Habertürk'te tartışıldı.

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici ile Habertürk yazarı Sevilay Yılman programda birbirine girdi.

Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada ikili birbirini FETÖ'cü olmakla itham etti.

Murat Gezici, reklam için TV 100 yönetimini eleştirince, Sevilay Yılman, "Kemal Kılıçdaroğlu kanal yönetiminin özrünü kabul ediyor, size ne oluyor anlamıyorum?" dedi.

Gezici, isim kullanmadan "Bu ülkede şehit yakınlarına bile küfredildi, siz gidip küfreden adamları övdünüz" deyince tartışma alevlendi.

Yılman, "Bana mı diyorsunuz? Çok bel altı vuruyorsunuz, terbiyesizlik yapıyorsunuz" karşılığını verdi.

Gezici ise "Bana terbiyesiz diyemezsin, sensin terbiyesiz" ifadesini kullandı.

Yılman, üzerine alındığı Lütfü Türkkan eleştirisine ilişkin şöyle konuştu:

Terbiyesizsin çünkü biraz önce de benim söylediğim bir şeye de "FETÖ taktiği" dediniz. Şimdi de "şehit yakınına küfredene övgü dizdiniz" dediniz, Lütfü Türkkan meselesini hatırlatarak. Ayıp ya.

İkili arasında FETÖ'cü suçlaması yaşandı.

Sevilay Yılman: Ben hayatımda ilk defa böyle bir insanla karşılaşıyorum. Ben 17-25 Aralık'ta deliler gibi FETÖ'ye karşı mücadele ederken, Murat Gezici anket yapıyordu, "cemaat parti kursa yüzde 10'u geçer, iktidarı aşağı indirir" diye anket yayınlıyordu.

Murat Gezici: Ben bu davalara karşı mücadele ederken sen FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmıyordun.

Sevilay Yılman: Ama artık yeter Kübra, ben kalkıyorum. Bu kadar terbiyesiz, ahlaksızlık olmaz.

Programda yaşanan tartışma sebebi ile reklam arası verilirken, tartışmanın arada da sürdüğü iddia edildi.