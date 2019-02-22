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Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı görünce...

Sultanbeyli'de AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ı gören İmam Hatip talebeleri, sevgilerini göstermek için defterlerine yazdıkları "Seni seviyoruz" yazısını camdan gösterdi. Yıldırım da talebelere el sallayarak selam verdi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:08
Sevginin saf hali! Binali Yıldırım'ı görünce...

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kahvaltının ardından 1,5 saat orada kaldı

Seçim çalışmalarını Sultanbeyli'de sürdüren Yıldırım, kanaat önderleri ve ilçenin önde gelenleri ile kahvaltı programının ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına geçti. Yıldırım, burada yaklaşık 1,5 saat kaldı.

Sevgi gösterisi

İlçe başkanlığının karşısındaki Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, buradan ayrılırken Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Binali Yıldırım da öğrencilere el salladı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:08
  1. İstanbul
  2. binali Yıldırım
  3. imam hatip
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