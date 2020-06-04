Sevgilisini öldüren kadın "Namusumla oynadı" dedi

Eskişehir’de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastaneye girerken gazetecilere, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi.

Dün yaşanan olayda, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir aparta İzmir’den Eskişehir’e gelen kız arkadaşı Özlem Çatalbaşoğlu (32) ile Emrah Sanat (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özlem Çatalbaşoğlu, iddialara göre mutfaktan aldığı bıçakla Sanat’ın göğüs kısmına vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sanat hayatını kaybederken, Özlem Çatalbaşoğlu ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahlarını tespit etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Ç., Huzur Mahallesi’ndeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı.

"Namusumla oynadı"

Sevgilisini bıçak ile öldüren Özlem Ç., bugün sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada basın mensuplarının ’neden öldürdün’ sorusuna cevap veren cinayet şüphelisi, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi. Özlem Ç. sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.