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Medya Sevdiğimi söylediğim için linç yiyorum
Medya

Sevdiğimi söylediğim için linç yiyorum

Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiği için 8-9 seneden beri sektörün kendisine tavır aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 22:41:00 -

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Hakan Ural, dizi ve film sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yapıp yaşadıklarını anlattı.

"Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var"

Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar." dedi.

"Çekeceğim kadar film, dizi çektim"

Sözlerini sürdüren Ural, "Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

cemil

yav hadi ordan  

yaşamak güzel

adamsın sağol arkadaş
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