Sevda Türküsev otobüste terör estiren kadın için bakanlığa çağrı yaptı!

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, terör estirerek adama saldırdı.

"Bu hareketi bir erkek bir kadına yapsaydı..."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Uzmanı Yazar Sevda Türküsev "Şimdi soruyorum: Bu hareketi bir erkek bir kadına yapsaydı o erkeği linç etmişlerdi. Peki aynı kanunlar ve toplum bu kadına ne yapacak çok merak ediyorum. Adam sadece çantasızdan rahatsız oluyorum demiş. Şiddet konusunda her iki cinste aynı cezayı almalı." tepkisinde bulundu.

Aile Bakanlığına çağrı yaptı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Uzmanı Yazar Sevda Türküsev, ‘Ben bu mağdur Bey’e Aile Bakanlığımızın sahip çıkıp, bu bayan hakkında gerekenin yapılması için gerekli girişimlerde bulunmasını bir İNSAN olarak rica ediyorum’ İfadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaştı. Otobüste dehşet saçan kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" şeklinde küfürler savurdu. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde uyardı, ancak kadın saldırmaya devam etti.

Otobüste bir kadın terör estirdi: Kendisini uyaran adama küfürlerle tekme tokat saldırdı!