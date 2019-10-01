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Sevda Türküsev otobüste terör estiren kadın için bakanlığa çağrı yaptı!

İstanbul'da otobüste yaşanan olayda bir adam, çantasından rahatsız olduğu kadını sakin bir dille uyardı. Adamın tepkisine sinirlenen ve terör estiren kadın küfürler savurup, adama tokat atmıştı. İletişim Uzmanı Yazar Sevda Türküsev konuya ilişkin sosyal medya hesabından yorum yaptı.

01 Ekim 2019 Salı 16:10

İstanbul'da bir otobüste vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüde; Kadının çantasından rahatsız olan adam, güzel bir dille kadını uyardı. Bu durum karşısında çılgına dönen kadın ortalığı birbirine katıp, terör estirerek adama saldırdı.

"Bu hareketi bir erkek bir kadına yapsaydı..."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Uzmanı Yazar Sevda Türküsev "Şimdi soruyorum: Bu hareketi bir erkek bir kadına yapsaydı o erkeği linç etmişlerdi. Peki aynı kanunlar ve toplum bu kadına ne yapacak çok merak ediyorum. Adam sadece çantasızdan rahatsız oluyorum demiş. Şiddet konusunda her iki cinste aynı cezayı almalı." tepkisinde bulundu.

Aile Bakanlığına çağrı yaptı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Uzmanı Yazar Sevda Türküsev, ‘Ben bu mağdur Bey’e Aile Bakanlığımızın sahip çıkıp, bu bayan hakkında gerekenin yapılması için gerekli girişimlerde bulunmasını bir İNSAN olarak rica ediyorum’ İfadelerine yer verdi.

 

Ne olmuştu?

Görüntü öncesi kadını, "Çantanız rahatsız ediyor, dikkat eder misiniz?" şeklinde uyaran adam beklemediği tepkiyle karşılaştı. Otobüste dehşet saçan kadın, adama tokat atıp, "O.. çocuğu, namussuz" şeklinde küfürler savurdu. Bu durum karşısında sakin kalan adam, "Hanımefendi elimi kaldırmak istemiyorum lütfen" şeklinde uyardı, ancak kadın saldırmaya devam etti.

Otobüste bir kadın terör estirdi: Kendisini uyaran adama küfürlerle tekme tokat saldırdı!

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:10
  1. İstanbul
  2. Aile Bakanlığı
  3. İletişim Uzmanı Sevda Türküsev

YORUM YAZ

  • Adalet İstiyorumAdalet İstiyorum1 sa önce
    Benzer durumda erkeğiaşağılayan tutuklayan adalet nerde,kadına destek çıkan bakan nerede
  • DemirDemir2 sa önce
    Bakanlık kimlerin arkasında göreceğiz istanbul sözleşmesiyle ahlaksızlar yüz buldular bir seferinde de bir arkadaşım istemiyerek farkında olmadan bir bayanla çarpışmıştıda bayan rezilbirşekilde küfürler etmişti edepsizlere fırsatlar verildi
  • Şahbaz Şahbaz 2 sa önce
    Sefih erkekler hevesâtına uyarak kadınlaştığında; nâşize kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir.Allah böylelerin şerrinden mü’minleri muhafaza etsin
  • teomanteoman2 sa önce
    Kadınlara o kadar özgürlük tanındı ki onun yaptığını bir erkek yapsaydı hemen kendini savcının kapısında bulurdu. Yapan kadın olunca hukuk işlemiyor..
  • SiverekliSiverekli2 sa önce
    Bir erkekbi kadina bu hareketleri yapsaydi kiyamet kopardıyeterki bi kadiñ bu beni taciź etti desin

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