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Aktüel Sevda Noyan'ın "tehdit" suçundan yargılanmasına başlandı
Aktüel

Sevda Noyan'ın "tehdit" suçundan yargılanmasına başlandı

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, hasta olduğuna dair doktor raporu sunan sanık Noyan katılmadı - Mahkeme, müşteki avukatlar Enes Kabadayı ve Tülay Bekar'ın müdahillik taleplerini, suçta zarar görme durumları olmadığı gerekçesiyle reddetti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:50:28 -
Sevda Noyan'ın "tehdit" suçundan yargılanmasına başlandı

İSTANBUL (AA) - Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Sevda Noyan'ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Sevda Noyan katılmadı. Müşteki avukat Enes Kabadayı'nın da hazır olmadığı duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, sanık Sevda Noyan'ın avukatının mahkemeye 24 Ekim'de mazeret dilekçesi gönderdiği ve dilekçeye Noyan'ın hasta olduğuna ilişkin doktor raporu da eklediği bildirildi.

Dava konusu videonun bilirkişi tarafından çözülerek dosyaya gönderildiği belirtilen duruşmada, avukat Tülay Bekar'ın Ankara Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe göndererek, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle müdahilliğine karar verilmesini istediği kaydedildi.

Duruşmada ayrıca, müştekilerden Enes Kabadayı'nın, 26 Haziran'da mahkemeye sunduğu dilekçeyle, "Bilirkişi Z.A'nın, siyasi görüşünü belirtir Facebook paylaşımları olduğu ve siyasi görüşünden bağımsız olamayacağı gerekçeleriyle reddini talep ettiği" tutanağa geçirildi.

Beyanı sorulan müşteki Enes Kabadayı'nın avukatı, katılma talebinin kabulüne karar verilmesini isteyerek, sanık ifadesi alındıktan sonra beyanda bulunacağını söyledi.

Sanık Sevda Noyan'ın avukatı ise müştekilerin maddi veya manevi zarar görme durumlarının olmadığı gerekçesiyle katılma talepleri ile bilirkişinin reddedilmesi yönündeki talebin kabul edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yüklenen suçun kamu barışına karşı işlenen suçlardan olduğu ve müştekilerin doğrudan zarar görme durumlarının bulunmadığı gerekçesiyle müdahillik ile bilirkişinin reddi yönündeki taleplerinin kabul edilmemesini istedi.

- Ara karar

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, mazeretini kabul ettiği sanık Sevda Noyan'a, bir sonraki duruşma gününün tebliğ edilmesine karar verdi.

Müştekiler Enes Kabadayı ve Tülay Bekar'ın müdahillik taleplerini, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddeden mahkeme, bilirkişinin reddi talebini de, "bilirkişinin sadece video çözümü yaptığı ve siyasi görüşünün istenmediği" gerekçeleriyle kabul etmedi.

Mahkeme duruşmayı 14 Ocak'a erteledi.

- İddianame ve takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Noyan'ın, mayıs 2020'de katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sevda Noyan hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada ise 24 Eylül 2020'de takipsizlik kararı verilmişti.



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