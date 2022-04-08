Sevda Demirel insafa geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'onu bana verin' çağrısı

Sevda Demirel, annesi tarafından terk edilen ve şimdilerde hastanede tedavi gören Nisa bebeği evlatlık almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Kötü alışkanlığım yok. Nisa bebek ölene kadar korumam altında olsun" dedi.

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebekle ilgili insafa gelen manken Sevda Demirel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nisa bebek için çağrıda bulundu

Nisa bebeği evlatlık almak isteyen Sevda Demirel, Instagram hesabından paylaşım yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Sağlık Bakanım son derece düzgün bir hayatı olan, gece hayatı, içkisi, sigarası, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan temiz yaşayan bir kadınım. Lütfen bu bebeği bana verin. Nisa bebek ölene kadar benim korumam altında olsun yurtlarda büyümesin. Ben ona annelik yapmak istiyorum, lütfen bana güvenin" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan açıklama

Öte yandan Bakan Koca, hastanede tedavi altında bulunan Nisa bebekten sevindiren gelişmeyi, “Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin” sözleriyle duyurdu.