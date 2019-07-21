SETA’dan Sputnik’ten kovulan gazetecilerle ilgili açıklama: Raporda tam da bunu anlatmıştık

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

"Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" adlı rapordan dolayı bazı çevreler tarafından 'gazetecileri hedef göstermekle' suçlanan SETA'nın Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Sputnik'in çalışanlarından Yavuz Oğhan'ın İsmail Saymaz ve Akif Beki ile yaptığı RS FM'deki programın Sputnik Yönetimi tarafından bitirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çağlar, "Çıkar ve Rus Devlet kanalında Rus menfaatlerine aykırı olarak yayın yaparsanız işinizi sonlandırırlar. Madem o kadar özgür ve tarafsızlar, sayın Ahmet Davutoğlu'nu görevdeyken yayaına çıkarsalardı ve o zaman konuştursalardı. Rus kanalında Başbakanı konuşturup, Rus uçağını neden düşürdüklerini anlattıramazlardı."dedi.

'SETA raporuyla tam da buna dikkat çekmiştik'

"Uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarında çalışan gazeteciler, kendi perspektiflerinden özgür/tarafsız/eleştirel olabilir ancak bu kuruluşların gazetecileri özgür/tarafsız/eleştirel oldukları için değil bu pozisyon kurumun işine geldiği için istihdam edilir." diyen Çağlar, şunları söyledi:

"Yaşanan olayın Türkiye'deki iç siyasi tartışmalarla ilgisi yok. Eski Başbakanı değil, menfaatleri ile uyuşmayan başka birisini de çıkarsalardı değişen bir şey olmayacaktı. Program yapan gazetecilerin kovulması tam da SETA raporu ile dikkat çekmeye çalıştığımız hakikate karşılık geliyor. Hiçbir yabancı medya kuruluşu gazeteciler daha özgür çalışsın ve Türkler daha iyi haber alsın diye burada değil"



Çağlar sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu meselelere gerçekçi bir perspektiften bakmayı tercih ediyoruz. Herhangi bir ülkenin medya kuruluşu kendi kurum çıkarlarını kendi ülke çıkarlarını savunmak için yayıncılık yapar. Bu meselenin gerçekçi perspektifi tam olarak budur."