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Dünya Set çalışanını vuran ünlü oyuncudan şaşkına çeviren açıklama
Dünya

Set çalışanını vuran ünlü oyuncudan şaşkına çeviren açıklama

Ekim ayında Rust filminin çekimi sırasında görsel yönetmeni vurarak öldüren Alec Baldwin ilk kez röportaj verdi. Kameralar önünde ağlayan Baldwin'in "Tetik çekilmedi. Ben tetiği çekmedim” açıklamaları gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:29:00 - 2021-12-02 11:30:58
Set çalışanını vuran ünlü oyuncudan şaşkına çeviren açıklama

 

Ekim ayında Rust filminin çekimi sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ederek görüntü yönetmenini öldüren ve filmin yönetmenini yaralayan ünlü oyuncu Alec Baldwin, yaşanan bu olayın ardından ilk kez kameralar karşısına geçti.

Yapımcısı olduğu Rust filminin çekimi sırasında 42 yaşındaki Halyna Hutchins’i öldüren ve yönetmen Joel Souza’yı yaralayan Baldwin, ilk kez röportaj verdi. Baldwin röportajı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

ABC News’e konuşan Baldwin’in tam röportajı yayınlanmazken tanıtım videosunda ünlü oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor. Baldwin’in röportaj sırasında, “Tetik çekilmedi. Ben tetiği çekmedim” diyor.

Öte yandan programın sunucusu George Stephanopoulos ise, “Yani tetik hiç çekilmedi mi?” diye soru sorunca Baldwin, “Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben kimseye silah doğrultup tetik çekemem. Asla” şeklinde yanıt verdi.

Röportaj ile ilgili açıklamalarda bulunan Stephanopoulos, “Ben ABC’de son 20 yılda binlerce röportaj yaptım fakat en gerin olanı buydu. Bütün sorulara içtenlikle yanıt verdi. Baldwin tamamen yıkılmıştı ama samimi şekilde bütün soruları yanıtladı” dedi.

Yaşanan olaydan sonra kamuoyuna yansıyan haberlerde Baldwin, silahın kuru sıkı olduğunu düşündüğünü açıklamış ve silahı yönetmen yardımcısı Dave Halls’un inceleyip verdiğini dile getirmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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