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Sağlık Sessizce ilerliyor, hayati riske neden oluyor! Uzman uyardı
Sağlık

Sessizce ilerliyor, hayati riske neden oluyor! Uzman uyardı

Genellikle kilolu kişilerde görülen yüksek kolesterolün sessizce ilerlediğini belirten Dr. Hayri Kara, kan tetkiklerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 23:50:00 -
Sessizce ilerliyor, hayati riske neden oluyor! Uzman uyardı

Kolesterolün kan dolaşımındaki düzeyinin normal sınırların üstüne çıkması, hayati risklere neden oluyor. Dr. Hayri Kara, sessizce ilerleyen hastalıkta kan tetkiklerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Kan dolaşımında LDL kolesterol miktarının artmasının yüksek kolesterol olarak ifade ediliyor. LDL, kan damarlarında birikerek kan akışını azaltıyor. Organların görevini yapamamasına neden oluyor. Uzm. Dr. Hayri C. Kara, "Yüksek kolesterole müdahale edilmemesi halinde ileri zamanlarda kalp krizi ve inme gibi yaşamı tehdit eden durumlara zemin hazırlanabileceği için dikkatli olunması gerekir" diye uyarıyor. Şunları söylüyor:

Kilolu kişiler risk taşıyor

Yüksek kolesterol, herhangi bir belirgin şikayet göstermeyebiliyor. Genellikle kilolu kişilerde görülmesine rağmen bazı insanlarda da genetik olarak bazı karaciğer enzimlerin eksikliğine veya yokluğuna bağlı olarak normal kilolu veya zayıf kişilerde de görülebilir. Bu durumlarda bunu ayırt edecek daha ileri bazı laboratuvar incelemeler yapmak ve tedaviyi buna göre düzenlemek gerekir. Bu kişiler rutin kan tetkikleri sırasında tespit edilirler. Eğer kişide hayati tehdit oluşturabilecek, diyabet, hipertansiyon veya beyin damarlarında tıkanıklık gibi hastalıklar var ise değerin 70 mg'den az olması gerekir.

İlaç sonraki tedavi

Yüksek kolesterolün tedavisinde ilaç ve yaşam tarzı değişikliği uygulamalarının birlikte yer alması gerekiyor. Haftanın en az 5 günü yarım saat olacak şekilde planlanan fiziksel aktivite yapılmalı. İlaçlar kolesterolün atılımı üzerinde değişiklik sağlayarak etki gösterir. İlaçlar, doğal tedavilerin uyulmasına rağmen kolesterolün düşmediği hastalarda tercih edilir.

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