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Gündem Sessiz sedasız kaldırttı! Mansur'dan 15 Temmuz'a çizik
Gündem

Sessiz sedasız kaldırttı! Mansur'dan 15 Temmuz'a çizik

2016’da yaşanan FETÖ kalkışması ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller sessiz sedasız kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 11:51:00 -
Sessiz sedasız kaldırttı! Mansur'dan 15 Temmuz'a çizik

2016’da yaşanan FETÖ kalkışması ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kampüsüne asılan 15 Temmuz ruhunu yansıtan görseller sessiz sedasız kaldırıldı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, yaptığı açıklamada belediyeye tepki gösterdi. 15 Temmuz görsellerinin neden kaldırıldığını anlamadıklarını kaydeden Ünal, şunları kaydetti: “Ankara o gün caddelere sokaklara izlerini şehit ve gazi olarak bıraktı..

Bunlar tarih, silinmez

Bu üzücü olayın ABB kampüsü içerisinde yaşanmasını esefle karşılıyorum. Sayın Mansur Yavaş’ın derhal bu yanlıştan vazgeçmesini ve destana ait görsellerin yerine koyulmasını bekliyoruz. Bu tarihi silemezsiniz. 15 Temmuz’u anlatan görsellerin gazi Ankara’mızın belleği olan belediye binasından silinmemesi gerekir.”

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