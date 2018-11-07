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Servisten inen Abdullah, minibüsün çarpmasıyla yaralandı

Zonguldak'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen 9 yaşındaki çocuk, bir minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:03
Servisten inen Abdullah, minibüsün çarpmasıyla yaralandı

Zonguldak'ta öğrenci servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Yılmaz (9), arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Caddesi'nde meydana geldi. Evinin önünde öğrenci servisinden inen ortaokul öğrencisi Abdullah Yılmaz, yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Yaşar Dereli yönetimindeki 34 VS 5952 plakalı minibüs, Abdullah Yılmaz'a çarptı. Savrularak yere düşen Abdullah Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Yaşar Dereli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:03
  1. Zonguldak
  2. Abdullah Yılmaz
  3. Minibüs çarptı
  4. kaza

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