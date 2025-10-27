  • İSTANBUL
Yerel

Servisle çarpışan motosikletteki çocuk öldü!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay’da servisle çarpışan motosiklette bulunan 16 yaşındaki çocuk ölürken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü Kavşağı’nda yaşandı. Kavşakta; servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Mehmet Akif Çetin ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çetin hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

