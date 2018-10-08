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Servis şoförleri aracına almadı, 1 saat okulda mahsur kaldı

Antalya'da, özel okula giden 2'nci sınıf öğrencisi Yiğit Murat Varlı (8), servis görevlileri tarafından alınmayınca 1 saat okulda kaldı. Sınıfta ağlayarak, bekleyen Yiğit Murat'ı alan Özcan Varlı, görevliler hakkında suç duyurusunda bulunup, oğlunun okul kaydını iptal ettirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:02
Servis şoförleri aracına almadı, 1 saat okulda mahsur kaldı

Antalya'da yaşayan 2 çocuk babası Özcan Varlı, oğlu Yiğit Murat'ı Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki koleje kaydettirdi. 2'nci sınıf öğrencisi Yiğit Murat Yiğit, servis sorunu nedeniyle 1 hafta boyunca ailesi tarafından okula götürülüp, getirildi. 1 hafta önce baba Varlı'yı okulun servis firmasından görevli aradı ve pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını, akşam ise kendileri tarafından alınacağını söyledi. Akşam saatlerinde eve gelen Özcan Varlı, oğlunun getirilmediğini öğrendi. Bunun üzerine okul ve servis yetkililerini telefonla arayan Özcan Varlı, kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle oğlunun alınmadığı cevabını aldı. Panikle okula giden Özcan Varlı, oğlunu sınıfta gözyaşları içinde buldu. 1 saat okulda kalan Yiğit Murat Varlı, babasına büyük korku yaşadığını söyledi.

'İlkokul müdürü sorunun çözüleceğini söyledi'

Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan Özcan Varlı, oğlunun başına kötü bir şey gelmemesinin, kendilerini teselli ettiğini söyledi. Servis görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Varlı, oğlunu başka okula göndereceğini kaydetti.

Oğlunun 2 yıldır aynı okula gittiğini anlatan Varlı, "Bize servis olmadığı söylendi ve 1 hafta okula kendim çocuğumu getirip, götürdüm. Bunun üzerine ilkokul müdürü telefonla sorunun çözüleceğini söyledi. 1 gün sonra ise taşeron firma görevlisi kadın, pazartesi oğlumu benim bırakmamı istedi, akşam ise kendilerinin alacağını söyledi. Bana kayıt yapılması gerektiği ve 1 yıllık ücretin peşin ödenmesi gerektiği belirtildi. Ben de pazartesi işlerin yoğun olduğunu, ertesi gün halledeceğimi söyledim. Onlar da sorun olmadığını, çocuğumu alacaklarını söylediler" dedi.

'Alperen vakası yaşanabilirdi'

Geçen pazartesi akşamı eve geldiğinde çocuğunu göremediğini dile getiren Özcan Varlı, "Oğlum Yiğit okulda 1 saat ağlayarak bırakılmış. Başına bir şey gelebilirdi. Yetkililer özür dilemek yerine sorumsuz bir davranış sergiledi. Servis görevlisi kadın üstlerinden aldığı yetkiyle kaydı olmayan hiçbir çocuğun taşınmaması gerektiğinin kendisine söylendiğini söyledi. Alamayacaklarsa bana haber vermeleri gerekirdi. Benim çocuğumu 1 saat boyunca okulda kaderine terk edemezler. Oğlumun başına da kötü bir şey gelebilirdi" diye konuştu.

Yapılanları asla kabul etmediğini belirten Varlı, "Görevli kadının işine son verilmedi. Oğlumun psikolojisi son 1 haftada çok bozuldu. Okula oğlumu ben getirip götürüyorum. Oğlum, 'Beni yine okulda unuturlar mı?' diyor. Oğlum üstün zekalı bir çocuk. Oğlumu o okuldan alıyorum ayrıca suç duyurusunda bulundum. Orada bir Alperen vakası yaşanabilirdi. Burada ciddi bir servis ihmali var. Olayın peşini de bırakmayacağız" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:02
  1. Konya
  2. Antalya
  3. Yiğit Murat Varlı
  4. skandal
  5. servis şoförleri aracına almadı
  6. okulda mahsur kaldı

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