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Servis minibüsü ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralı

Şanlıurfa'da, akaryakıt tankeri ile öğrencilerin taşındığı servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:37
Servis minibüsü ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 4'ü öğrenci 8 yaralı

Şanlıurfa'da, akaryakıt tankeri ile öğrencilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Kazada 4'ü öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kısas Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethi Aktaş yönetimindeki 63 AY 966 plakalı öğrenci servis minibüsü ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 YF 001 plakalı akaryakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve servis minibüsündeki Aliye Aygün (17), Hatice Çiftçi (14), Hatice Uğur (15), Umut Uğur (10) isimli öğrenciler ile Zehra Yazgan (25) ve İsmail Uğur (44) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılar arasında bulunan 3 öğrencinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:37
  1. Şanlıurfa
  2. trafik kazası
  3. yaralılar var
  4. Servis minibüsü ve tanker çarpıştı
  5. feci kaza

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