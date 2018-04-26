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Servis midibüsü devrildi: 25 yaralı

Sabah saatlerinde İzmir'de servis midibüsü karıştığı bir kaza meydana geldi. Bir otelin işçilerini taşıdı öğrenilen servis aracı, otomobille çarpıştı. Kazada devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:43
Servis midibüsü devrildi: 25 yaralı

İzmir'in Selçuk İlçesi'nde, otomobille bir otelin servis midibüsü çarpıştı. Kazada, midibüsteki 25 kişi yaralandı.

Kaza, Pamucak mevkiinde meydana geldi. Kuşadası'ndan İzmir yönüne giden Mazlum Takna yönetimindeki 16 NCT 61 plakalı otomobil, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Özçelik yönetimindeki 35 LCJ 44 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Kazada, devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.

 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 07:43
  1. Mehmet Özçelik
  2. Kuşadası
  3. İzmir
  4. HABERLER

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