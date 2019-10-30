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Yerel

Servis aracı öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da servis aracının çarptığı iki lise öğrencisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

2019-10-30 13:21:00 -
Servis aracı öğrencilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, servis aracının çarptığı iki lise öğrencisinden biri öldü, diğeri yaralandı.

M.A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi'nde Emek Yağ Fabrikası önünde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e (15) çarptı.

Kazada, olay yeri yakınındaki kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Üzmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü M.A. ise Mudanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

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