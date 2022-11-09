Servetine servet kattı! 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan büyük kar

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Doğan Holding, 2022 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2022 yılının ilk 9 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %176 artırarak 30,8 milyar TL konsolide gelir elde etti.

Holding’in 2022 yılının ilk 9 ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %192 artarak 3,9 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise %230 artarak 3 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde %482 artarak 830 milyon TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseldi.

2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirler 30,8 milyar TL

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirleri 30,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2022 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %192 artarak 3,9 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise %230 artarak 3 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2022 yılının ilk dokuz ayında 2021 yılının ilk dokuz ayına göre %482 artarak 830 milyon TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseldi.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş Net Dönem Kârının %482 artışla 4,8 milyar TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret segmentlerinin net kâr rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti:

"Akaryakıt perakendesi segmentinin gelirleri %186 artarken, elektrik üretimi segmentinin gelirleri yüksek kapasite faktörleri ile çalışan RES’lerin katkısı ve elektrik fiyatlarındaki artış ile %161 arttı. Sanayi ve ticaret segmentinde Karel Elektronik, Ditaş ve Sesa’nın güçlü performansları ve ihracattaki artışları ile gelirler %173 büyüdü. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile %169 arttı."

Kârlılıkta tüm segmentlerde operasyonel performans artışı, iyileşen marjlar ve etkin bilanço yönetimi ile iyi seviyelere gelindiğini belirten Göğüş, Holding’in brüt kârının geçen yılın aynı dönemine göre %192 artarak, 1,3 milyar TL’den 3,9 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise %8’den %9,6’ya yükseldiğinin altını çizdi.