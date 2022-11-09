Servetine servet kattı! 28 Şubatçı Aydın Doğan'dan büyük kar
28 Şubat postmodern darbesine verdiği destekle inananların mağdur edildiği vesayet döneminin uzamasına katkıları hafızalardaki yerini koruyan Aydın Doğan, medya sektöründen çekilerek sürdürdüğü ticari faaliyetlerinde zenginliğine zenginlik katıyor.
yeniakit Ankara
Doğan Holding, 2022 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding 2022 yılının ilk 9 ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %176 artırarak 30,8 milyar TL konsolide gelir elde etti.
Holding’in 2022 yılının ilk 9 ayında elde ettiği brüt kâr ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %192 artarak 3,9 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise %230 artarak 3 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise faaliyet kârlarındaki iyileşme ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler sayesinde %482 artarak 830 milyon TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseldi.
2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirler 30,8 milyar TL
Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği konsolide finansal tablolara göre; 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide gelirleri 30,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Doğan Holding’in brüt kârı, 2022 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %192 artarak 3,9 milyar TL olurken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise %230 artarak 3 milyar TL’ye yükseldi. Doğan Holding’in net dönem kârı ise 2022 yılının ilk dokuz ayında 2021 yılının ilk dokuz ayına göre %482 artarak 830 milyon TL’den 4,8 milyar TL’ye yükseldi.
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş Net Dönem Kârının %482 artışla 4,8 milyar TL olmasında elektrik üretimi, akaryakıt perakendesi, otomotiv ticaret ve pazarlama, sanayi ve ticaret segmentlerinin net kâr rakamlarındaki artışların etkili olduğunu belirtti. Göğüş şöyle devam etti:
"Akaryakıt perakendesi segmentinin gelirleri %186 artarken, elektrik üretimi segmentinin gelirleri yüksek kapasite faktörleri ile çalışan RES’lerin katkısı ve elektrik fiyatlarındaki artış ile %161 arttı. Sanayi ve ticaret segmentinde Karel Elektronik, Ditaş ve Sesa’nın güçlü performansları ve ihracattaki artışları ile gelirler %173 büyüdü. Otomotiv ticaret ve pazarlama segmentinin gelirleri ise yüksek seyreden talep ve portföye yeni eklenen markaların desteği ile %169 arttı."
Kârlılıkta tüm segmentlerde operasyonel performans artışı, iyileşen marjlar ve etkin bilanço yönetimi ile iyi seviyelere gelindiğini belirten Göğüş, Holding’in brüt kârının geçen yılın aynı dönemine göre %192 artarak, 1,3 milyar TL’den 3,9 milyar TL’ye çıkarken, FAVÖK marjının ise %8’den %9,6’ya yükseldiğinin altını çizdi.