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Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun arasında 'sert rüzgarlar estiğini' belirterek "Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan’a karşılar hem de birbirlerine karşılar" dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Yeni parti kurulmadan kavga başladı' başlıklı bugünkü yazısında yeni parti hazırlığı içindeki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ali Babacan partisi ile eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun arasındaki ilişkiye değindi. 

'Aldatılmış olabilirler'

Söz konusu isimler arasında 'sert rüzgarlar estiğini' belirten Selvi, Gül'ün Davutoğlu'na kırgın olduğunu iddia ederek "Gülen ziyareti konusunda hem Gül hem Davutoğlu aradaki özel kalem Gürcan Balık tarafından farklı bilgiler verilmek suretiyle aldatılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

‘Tasfiye projesi’

"Yeni parti kuracaklar hem Erdoğan’a karşılar hem de birbirlerine karşılar" diyen Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bunlar şimdi henüz partileri yokken dahi birbirlerine dirsek atıyorlar. Bir de iktidar alternatifi olsalar ne yaparlar? Erdoğan kendisi Cumhurbaşkanı olma imkânı varken “Kardeşim Abdullah” demiş, o görevi Gül’ün üstlenmesini sağlamıştı. Hem de Cumhuriyet mitinglerine, 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen. Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Binali Yıldırım seçenekleri olmasına rağmen Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olmasını sağlamıştı. Acaba diyorum, Gül ya da Davutoğlu’nun imkânı olsa aynı koltukları Erdoğan için önerirler miydi? Erdoğan onlar için her kavgayı verdi ama onlar Erdoğan için hiçbir kavgayı vermediler. Şimdi ise Erdoğan’ı tasfiye projesinin bir parçası oluyorlar."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
  1. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
  2. Abdullah Gül
  3. Ali Babacan
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. Bülent Arınç
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. yeni parti

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar14 dk önce
    herkes en büyük ve kesin hesap yapıcıyı unuttu ALLAH C.C.
  • KocasolakKocasolak16 dk önce
    Millet herşeyi görüyor. Allah var keder yok.
  • teomanteoman18 dk önce
    Birbirlerine daha çok düşerler. FETOnun ettiği beddua kendine nasıl döndüyse,Allah'takendi eştikleri çukurda onları boğacak. Makam mevki aldıkları zaman sesleri çıkmayan bu adamlar en zor zamanımızda memleket düşmanları ile birlikte hareket ediyorlar. Herkesin bazı uygulamalarla ilgili olarak eleştirileri ve rahatsızlıkları var. Fakat bunu sebep göstererek ihanet şebekesi ile aynı safta bulunmak ihanettir.
  • Nadir BabaNadir Baba18 dk önce
    Önce dünürün gazetesinde iş verilen ve daha sonra da yandaş hale getirilen Demirören grubunda yüksek ücretle görev verilen tayyip yalakalarının değerlendirmeleri ve gazetecilikleri de böyle olur. Şaşırmadım. Bunca yozlaşmanın baş sorumluları ve hanedanlarının icraatları hakkında sıkıysa tek bir kelime yazsında görelim. Anında kapının önüne konulur. Kardeşim Abdullah hikayesinin devamı da var. Partiye dönüşünü engellemek için nasıl bir kumpas kurularak davutoğlunun başbakan yapılmasını vecumhurbaşkanlığına çıkarken de nasıl partiye el koyduğunu da açıklasana bir.
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu28 dk önce
    nankor ve pısırık herifler

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