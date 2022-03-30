Sert düşüş sonrası altın ve petrolde son durum! Petrol tekrar yükseldi, peki altın?

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde ilerlemeler sağlandığı yönünde gelen açıklamalarla sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları, Ukrayna lideri Zelenski'nin Rusya'ya yaptırımların devam etmesi çağrısı, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yeni yaptırımların sinyallerini vermelerinin etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin, barışın olabileceğine yönelik umutlar güvenli limanlara sığınma amaçlı altın talebini azaltsa da, zayıflayan ABD Doları ve gerileyen tahvil faizleri altın fiyatına destek veriyor.

Brent petrol fiyatları dün gün ortasında 103 dolara kadar geriledikten sonra günü 108 dolar civarında noktalamıştı. Petrol fiyatlarının yükselmesinde ABD'de API tarafından derlenen verilerin ABD ham petrol stoklarında düşüşün devam ettiğine işaret etmesi de etkili oldu.

Dün 1889,45 dolar/ons ile 28 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeyi gören spot altın, bu seviyeden başlayan alımların bu sabah da devam etmesiyle 1927 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda da dünkü kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 1924,53 dolar/ons seviyesinde.

ICE'de Mayıs vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 112,78 dolar seviyesine kadar toparlandı ve şu sıralarda 73 cent artışla 110,96 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün bir ara 100 dolar/varil seviyesinin atını gören Batı Teksas petrolü ise şu sıralarda düne göre 73 cent artışla 104,97 dolar/varil seviyesinde.