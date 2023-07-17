Serserilere ders olsun! Drift yapan magandaya 20 bin lira ceza
Gaziantep'te, drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.
Gaziantep'te, drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.
Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Botanik Parkı içerisinde drift yapıldığının haber verilmesi üzerine harekete geçti.
Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift yapan ve çevreyi rahatsız eden araç sürücüsü, polis ekipleri tarafından durduruldu.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi gereğince 20 bin 342 lira ceza uygulandı. (İLKHA)
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