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Kadın - Aile Serpme pilav, etli bulgur pilavı tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Serpme pilav, etli bulgur pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Batman yöresinin meşhur yemeklerinden biri olan serpme pilav, kuzu eti ile hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:59:00 - 2021-11-04 22:04:04
Serpme pilav, etli bulgur pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Batman yöresinin meşhur yemeklerinden biri olan serpme pilav, kuzu eti ile hazırlanıyor. Sevenler için işte tarifi. 

Malzemeler

  • 1 kg kemikli kuzu eti
  • 500 gr bulgur
  • 50 gr tel şehriye
  • 100 gr tereyağı
  • Karabiber, tuz

Yapılışı

 Et için; öncelikle pişirme tenceresine etler eklenip kendi yağında kavrulur. Etler kavrulunca su eklenir, tuz ve baharat eklendikten sonra haşlanır. Kemikler ayrılabilir bir kıvama gelinceye dek pişirilir. Pilav için; pilav tenceresine tereyağı eritilir, tel şehriyeler kavrulur ve bulgur eklenir. Tuz ve karabiber eklendikten sonra su ilave edilip pişirilir. Servis tepsisine bulgur pilavı dökülür üzerine haşlanmış etler serpiştirilir ve yemek servis edilir. Afiyet olsun.

 

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