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Medya Sermiyan Midyat'ın Sevcan Yaşar'a uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı
Medya

Sermiyan Midyat'ın Sevcan Yaşar'a uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

Gayrimeşru ilişkide Sevcan Yaşar'a uyguladığı şiddetten dolayı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenen Sermiyan Mİdyat'ın uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:25:00 -

Sermiyan Midyat hakkında kendisi gibi oyuncu olan eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda dava dosyasına, Sevcan Yaşar'ın darp edildiği fotoğraflar ulaştı ve yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşar'ın evine verilen hasar yer alırken, fotoğraflarda ise Sevcan Yaşar'ın yüzünde ve vücudundaki morluklar dikkat çekiyor.

Hapis cezası istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat'ın "zincirleme hakaret", "zincirleme tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ın ise "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Ocak 2021 tarihine duruşma günü verdi.

Sermiyan Midyat'tan Sevcan Yaşar'a tehdit

Mahkemeye verilen iddianamede Sevcan Yaşar’ın evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat’ın “Sen benim düşmanımsın bundan sonra bütün kötülükleri yapacağım sana” gibi sözlerle tehditte bulunduğu ifade edildi.

21 Eylül tarihli bilirkişi raporuna göre de Sevcan Yaşar’ın yaralandığının sabit olduğu ve şüpheli Sermiyan Midyat’ın video çekerek “Al bak Sevcan karısı, bak senin için çekiyorum. Bak televizyonda hiçbir hasar var mı, y...k ağızlı bak burada var mı, herhangi kırık çıkık var mı, bak yatağına bak” demek suretiyle hakarette bulunduğu Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede yer almıştı.

Oyuncu Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar hakkında
Oyuncu Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar hakkında "şiddet" davası

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