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Medya Sermiyan Midyat Ersan Şen'i 'Hükümet Kadın'la tiye aldı! 'Ben bunu oynamıştım'
Medya

Sermiyan Midyat Ersan Şen'i 'Hükümet Kadın'la tiye aldı! 'Ben bunu oynamıştım'

Ersan Şen'in katıldığı televizyon programında cumhurbaşkanı adayı yapmaları için kendisini adeta pazarlamasına Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın filmindeki bir sahne ile gönderme yaparak tiye aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 12:55:00 - 2023-03-06 13:12:52

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in adaylık için ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapmasının ardından yaşanan siyasi hareketlilik sürüyor.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'den kendisine cumhurbaşkanı adaylığı teklifi gelmesi durumunda aday olabileceğini söyledi. Bu açıklamasından sonra reklam arasında Akşener'in kendisini aradığını ve hafta içinde bir görüşme yapabileceklerini açıkladı.

'Hükümet Kadın'da bunu oynamıştım'

Bu olayın yankıları sürerken oyuncu-yönetmen Sermiyan Midyat, sosyal medya hesabından süreci tiye alan bir paylaşım yaptı. Midyat, "E ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim Hükümet Kadın'da" notuyla paylaştığı videoda önce Şen'in konuşmasını, sonra da kendi çektiği 'Hükümet Kadın' filmindeki bir sahneyi birleştirerek takipçilerinin beğenisine sundu.

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