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“Sermaye piyasası zorlu dönemi başarıyla atlattı”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, yılın ikinci yarısında yaşanan zor dönemi başarıyla atlattıklarını dile getirerek, 2018 yılı boyunca öz kaynak finansmanı yoluyla 14 milyar TL, borçlanma yoluyla da 145 milyar TL kaynak oluşturulduğunu belirtti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:21
“Sermaye piyasası zorlu dönemi başarıyla atlattı”

Ekonomi Servisi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasasının mevcut durumu, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin üçüncü çeyrek verilerini paylaşırken, sermaye piyasalarının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

145 milyarlık kaynak

Yılın ikinci yarısında yaşanan zor dönemi başarıyla atlattıklarını dile getiren Topaç, 2018 yılı boyunca öz kaynak finansmanı yoluyla 14 milyar TL, borçlanma yoluyla da 145 milyar TL kaynak oluşturulduğunu belirtti. Topaç, yılın ikinci yarısında halka arzlar dursa da tahvil ihraçlarının devam ederek sermaye piyasasının şirketlere finansman sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti. Topaç, sermaye piyasalarında artık diplere gelindiğini, tek yönün yukarı olduğunu dile getirerek, “Artık yatırımcı sayısı da artacak. Bunu; halka arzlara, piyasanın bir miktar cazip hale gelmesine ve yeni teknolojilere bağlayabiliriz. Sermaye piyasası zorlu dönemi başarıyla atlattı. Menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin ülkemizde yaygınlaşması için önemli bir adım atıldı” şeklinde konuştu.

Piyasa derinleşiyor

Topaç, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından tamamlanacak varlığa dayalı menkul kıymet ihracına ilişkin de bilgi verdi. Bu gelişmenin, uluslararası sermaye piyasalarında yoğun olarak kullanılan menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin Türkiye’de de yaygınlaşması için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Topaç, TKYB’nin, 4 bankanın bilançosunda yer alan konut kredilerini alacağını  ve bankaların 3 milyar 150 milyonluk kredi havuzu olacağını aktardı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:21
  1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç
  2. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)

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