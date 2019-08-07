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SERKA’nın 67. Yönetim Kurulu Toplantısı Kars’ta yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 67’nci Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Masatlı Başkanlığı’nda Kars’ta yapıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
SERKA’nın 67. Yönetim Kurulu Toplantısı Kars’ta yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 67’nci Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Masatlı Başkanlığı’nda Kars’ta yapıldı.


Toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Vali Mustafa Masatlı, “Bu toplantımızda üretim destekleme yatırımlarıyla ilgili kararlar alacağız. Yaklaşık 10 milyonu aşkın bir parayı özel teşebbüsümüze mali destek olarak vereceğiz. İnşallah verilen bu desteği müracaat eden, başarıyla projeleri ilk kontrolden geçen insanlarımıza hayırlı olsun. Başta 4 ilimiz olmak üzere tüm ülkemize bu tür destek ve yatırımların hayırlı olacağını temenni ediyorum” dedi.


Vali Masatlı’nın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Serhat Kalkınma Ajansı’nın Kars’taki merkez hizmet binasında düzenlenen 67.Yönetim Kurulu Toplantısı, Ajansın 2018 yılına ait güdümlü projeleri ile mali destek programları ele alındı. Toplantı, görüş alış-verişi ve taleplerin dinlenmesinin ardından sona erdi.


Programa, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Kars Valisi Türker Öksüz, Ağrı Valisi Süleyman Elban, SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 4 ilin Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
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