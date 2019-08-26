Serkan Kırıntılı: “Son dakika gelen golle hak ettiğimiz puanı aldık”

Konyasporlu kaleci Serkan Kırıntılı, Galatasaray karşısında son dakikalarda attıkları golle hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in ikinci haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, “Öncelikle evinde 2 sendir yenilmemiş bir takım var. İçeride çok güçlüler. Biliyorduk zor olacağını. Rakipleri kazanıyor. Geçen hafta kendileri de mağlubiyetle başladı. Biz öncelikle kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. İkinci yarı özellikle hocamızın bize söylediklerini sahaya yansıtmadık. Çok geri çekildik, pozisyonlar verdik. Golü de yedik. Son dakika gelen golle bana göre hak ettiğimiz puanı aldığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz”

Takımın çok kapandığı yönünde yapılan eleştirilerin sorulması üzerine başarılı kaleci, “İstemeden Galatasaray bizi kendi sahamıza yasladı. Özellikle ikinci devre. Maça iyi başladık. İkinci yarıda golü yedik. Sonra kırmızı kart oldu. Sonra top daha çok bizde kaldı. Neticesinde gol geldi. Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz” diye cevap verdi.

Sözleşmesi konusunda da konuşan Kırıntılı, “1 sene daha uzattık. 2 sene diyorlar ama 1 sene uzattık. Şu an prensipte anlaştık. İnşallah yakında imzayı atarız. Konyaspor’da mutluyum” şeklinde konuştu.

“10 kişi kalmanın dejavantajını yaşadılar”

Galatasaray’ı nasıl buldukları sorusuna ise 34 yaşındaki kaleci, “Hocamız bize Emre Mor ve Feghouli’den bahsetti. İkisi de hazır olmayan oyuncular. Çok geç katıldılar. Biz bunu biliyorduk. Daha sonra oyundan düştüler. 10 kişi kalmanın dejavantajını yaşadılar. Biz de değerlendirdik, 1 puan aldık” dedi.

Galatasaray’ın transferi gündemde olan yıldız golcü Radamel Falcao’nun sahada olsaydı neler olabilirdi yönündeki soruyu ise Serkan Kırıntılı, “Kariyeri oyunculuğu tartışılmaz ama ne kadar hazır olduğunu biliyorum o yüzden yorum yapmak yanlış olur” diye cevapladı.

“Ben sistemimizin kötü olduğunu düşünmüyorum”

Her takımın ve teknik direktörün farklı oyun sistemi olduğunu vurgulayan deneyimli file bekçisi, “Baktığınız zaman topun arkasındaydık. Galatasaray ilk yarı 1 pozisyon buldu. Onun haricinde maçın 3-4 tane korner kullandık. Belki o zaman biz gol atabilirdik. Ben sistemimizin kötü olduğunu düşünmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.