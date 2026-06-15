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#1
Foto - Ormanlık alanlara dikkat! Kene bir can daha aldı

Özellikle Sivas bölgesinde sıkça rastlanılan kene vakası can almaya devam ediyor. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

#2
Foto - Ormanlık alanlara dikkat! Kene bir can daha aldı

Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Ormanlık alanlara dikkat! Kene bir can daha aldı

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Ormanlık alanlara dikkat! Kene bir can daha aldı

Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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