  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavaş ve İmamoğlu'na gönderme

CHP’liler çılgına dönecek! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin savunması

İmamoğlu'nun vadedip yapmadıklarını bakanlık ortaya çıkardı! 630 km demişti sadece 7 km yaptı!

Tarih belli oldu! Türkiye için bir ilk olacak

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

YSK'ya verdikleri aday listesini geri çektiler! "Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz"

İran'dan çok büyük skandal! Deprem yardımları adı altında bakın ne yaptılar

Bütün yardımı kestiler! CHP’li İBB’den ‘AK Partilisin’ cezası

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Medya Şerit kurdunun avlanma yöntemi!
Medya

Şerit kurdunun avlanma yöntemi!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 18:45:00 - 2023-04-12 18:48:40

Şerit kurdunun avlanma yöntemi Belgesel Dünyası adlı kanalda yayınlandı.

Belgesel Dünyası adlı kanal, şerit kurdunun avlanma yöntemini yayınladı.

Kurdun avlanırken ağzından tükürük yoluyla çıkarttığı ağaca benzer hortum, kameraya yansıdı.

Paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarının en çok ilgilendikleri arasına girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun tescilli iki yüzlülüğü!" target="_blank">
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun tescilli iki yüzlülüğü!
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun tescilli iki yüzlülüğü!

Siyaset

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun tescilli iki yüzlülüğü!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Seccade olması gereken yerde'
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Seccade olması gereken yerde'

Gündem

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! 'Seccade olması gereken yerde'

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor
Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

Yaşam

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

Keşke tüm Müslümanlar bu videoyu izleyebilse! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!
Keşke tüm Müslümanlar bu videoyu izleyebilse! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

Dini Bilgiler

Keşke tüm Müslümanlar bu videoyu izleyebilse! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

Medya

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23