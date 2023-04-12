Şerit kurdunun avlanma yöntemi!
Şerit kurdunun avlanma yöntemi Belgesel Dünyası adlı kanalda yayınlandı.
Belgesel Dünyası adlı kanal, şerit kurdunun avlanma yöntemini yayınladı.
Kurdun avlanırken ağzından tükürük yoluyla çıkarttığı ağaca benzer hortum, kameraya yansıdı.
Paylaşılan video, sosyal medya kullanıcılarının en çok ilgilendikleri arasına girdi.
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