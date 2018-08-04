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Serinlemek isteyen Buzluk mağarasına gidiyor

Elazığ’da sıcaktan kaçan vatandaşlar, eksi 10 derecenin altındaki doğal buzluk mağarasında serinliyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:00
Serinlemek isteyen Buzluk mağarasına gidiyor

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini çekiyor. Sıcaklığın gün içerisinde 40 dereceye çıktığı Elazığ’da vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor. Yaklaşık 150 ile 200 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının ancak 15 metresine kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri rahatlatırken vatandaşlar, aşağı inerek tamamen serinliyor. Yaz aylarında da içerisinde buzlar bulunması nedeniyle Buzluk ismini alan mağarada Elazığ Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile yeniden düzenleneceği öğrenildi.

Mağaranın çok soğuk olduğunu belirten Fethi Akyürek, "İçerisi müthiş bir yer. 71 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Dışarısı kaynıyor ama burası buz gibi. keşke daha ileri gidebilseydik. İnşallah yaparlar. Burayı düzenlesinler. Sıcaklarda buraya gelmek lazım. Serin bir yer. Elazığ’ın en güzel ve serin yeri" dedi.

Mağaranın buz gibi olduğunu aktaran Remzi Çakmak ise "Aşağısı buz gibi. Çok soğuk bir hava var. Genelde serinlemek için geliniyor. Biraz bakım yapılsa daha güzel olur. Müthiş bir yer. Ben böyle bir şey görmedim. Buralı olmama rağmen ilk defa geliyorum. Buz gibi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:00
  1. Elazığ
  2. Buzluk mağarası
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  5. aşırı sıcaklar

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