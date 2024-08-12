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Yaşam Serinlemek isterken canından oldu
Yaşam

Serinlemek isterken canından oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-12 12:18:00 -
Serinlemek isterken canından oldu

Samsun'da serinlemek için baraj gölüne giren 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Samsun'da 23 yaşındaki bir genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, Çarşamba ilçesinde bulunan Çakmak Barajı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'nın Orta Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Güler yüzmek için gittiği Çakmak Barajı'nda bir süre sonra gözden kayboldu. Haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün kurbağa adamları sevk edildi. Kurbağa adamların sualtında yaptığı çalışma sonra gencin cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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