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Serinlemek için ölümü göze alıyorlar!

Adana'da sıcaklardan bunalan çocuklar, kentte çok sayıda boğulma vakası yaşanmasına rağmen serinlemek için Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüden atlamak için birbirleriyle yarışıyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:47
Serinlemek için ölümü göze alıyorlar!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gençler ve çocuklar, çok sayıda boğulma vakasına rağmen kentteki göl, nehir ve sulama kanallarında serinlemeye devam etti. Kent merkezindeki Merkez Park yakınlarındaki Seyhan Nehri üzerindeki asma köprü de serinlemek isteyen çocukların uğrak noktası oldu.

Birbirleriyle şakalaşan çocuk ve gençler, köprüden suya atladı. Bazı gençler boğulma tehlikesinden korkmadığını belirtti. Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardım" dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:47
  1. Adana
  2. Serinleme
  3. Aşırı sıcaklar
  4. seyhan nehri
  5. boğulma vakaları

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