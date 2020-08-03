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Yerel

Serinlemek için gölete giren 2 gençten yürek yakan haber

Tokat Erbaa'da serinlemek için yapay sulama göletine giren 2 gencin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 18:43:00 -
Serinlemek için gölete giren 2 gençten yürek yakan haber

Serinlemek için sulama göletine giren Fatih Kırık (16) ve Hüseyin Gazi Kökçü (16) akıntıya kapılarak boğuldu. Cenazelerin AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldığı sırada gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyünde meydana gelen faciada 3 arkadaş köye yakın bir noktada bulunan yapay sulama göletine girdi.

Hüseyin Gazi Kökçü ile Fatih Kırik girdikleri sudan çıkamadı. Sudan çıkmayı başaran E.K. batan arkadaşlarını bulamayınca köye dönerek yardım istedi.

Çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi

Olay yerine giden köylülerin de arama çalışmaları yetersiz kaldı.

AFAD ekipleri Kökçü ve Kırik'ın cansız bedenleri sudan çıkartırken olay yerine akın eden gençlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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