Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu genç akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu göçmen Habip El Mehmet (25), serinlemek için mahalle yakınlarından geçen Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi. Bir süre suda çırpınan Mehmet akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Sualtı Dalgıç Polisleri, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kanalda arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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