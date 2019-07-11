Serinlemek için dereye inen ayı korkuttu Giresun’un Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde serinlemek için dereye inen ayı çevre sakinlerini korkuttu.

Giresun’un Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesinde serinlemek için dereye inen ayı çevre sakinlerini korkuttu.

Beldenin Merkez mahallesinde ormanlık alandan dereye inen ayıyı görenler Belediye ekiplerine haber verdi. Dere kenarına gelen ekipler, ayıyı derede serinlerken gördü. Ardından bir süre bir ağacın gölgesinde oturup dinlenen ayı, dereden çıkarak ormanlık alanda gözden kayboldu. Son günlerde benzer olayların sık yaşandığını söyleyen belde sakinleri, ayı saldırısından korktuklarını dile getirdiler.

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