Serinlemek için çaya giren çocuğun cansız bedeni bulundu Siirt'te iki arkadaşıyla birlikte Başur Çayı'na giren 11 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Siirt'te Başur Çayı'na girdikten sonra kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Dün Kurtalan ilçesine bağlı Akçalı köyünde ikamet eden 11 yaşındaki Kurtay Çelik, iki arkadaşıyla Siirt kent merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Başur Çayı'na girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Çevre illerden ekipler geldi Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri'nin de katıldığı arama sonucu Çelik'in cesedi, olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulundu

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